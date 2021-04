Bruno Fernandes punge la Roma: “Spero non vi siate fermati al primo tempo”

Due gol, due assist e una prestazione sontuosa. Nella grandissima vittoria del Manchester United contro la Roma c'è soprattutto la firma di Bruno Fernandes. L'ex fantasista di Sampdoria e Sporting Lisbona disegna calcio a Old Trafford e si prende gioco della retroguardia giallorossa. Il portoghese ha poi preso in giro la Roma con un post sui suoi canali social scrivendo: "Spero non vi siate fermati al primo tempo a vedere la partita".