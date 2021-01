Bundesliga, Flick interrompe la striscia positiva: Bayern Monaco ribaltato dal Monchengladbach

Il prossimo avversario della Lazio in Champions League sarà il Bayern Monaco, una corazzata che spaventerebbe chiunque. Oggi gli uomini di Flick sono scesi sul campo del Borussia Monchengladbach. Partita che ha regalato molti gol, come da copione. Al 20' minuto il solito Lewandoski ha portato in vantaggio la sua squadra, realizzando con freddezza glaciale un rigore. Dopo soli 6 minuti è arrivato il raddoppio di Goretzka, con una perla scagliata da fuori area. Ma non abbassano la testa i padroni di casa, che accorciano le distanze con Hofmann al 36'. Arriva anche il pareggio, proprio sullo scadere del primo tempo: ancora Hofmann, che batte Neuer infilando nell'angolino in basso a sinistra. Il Monchengladbach completa la rimonta con Neuhaus, che proprio nei primi minuti della ripresa calcia la sfera sotto la traversa. A partire da questo momento in campo c'è solo il Bayern Monaco, che nonostante l'assedio non riesce a pareggiare la partita. L'armata di Flick cade ma, in attesa che vengano disputate le altre gare domani, conserva il primato a quota 33 punti. Il Bayern Monaco non perdeva da 19 gare, considerando tutte le competizioni.