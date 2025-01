Buon compleanno all'ex capitano biancoceleste Giuseppe Favalli!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Stefano Mauri, oggi 8 gennaio è il compleanno anche di Giuseppe Favalli, ex difensore e capitano biancoceleste che compie 53 anni. La Lazio gli ha dedicato un pensiero sul sito ufficiale per festeggiare questo giorno: "Nato a Orzinuovi l`8 gennaio 1972, Favalli è approdato in biancoceleste nel 1992, vestendo la maglia della Lazio fino al 2004. Favalli ha totalizzato nella Capitale 401 presenze e 6 reti, risultando per anni il calciatore più presente nella storia della Lazio, sorpassato nel 2021 solamente da Radu. In biancoceleste, Favalli ha vinto uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA".