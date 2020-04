Cagliari, la proposta di Giulini: "Salary cap e diritti tv divisi al 50%"

"Credo che questa crisi sia una grande opportunità per ritrovare i valori del passato, dobbiamo provare a ricostruire un calcio più umano perché sarà più povero". Così Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, intervenuto ai microfoni di SkySport, in occasione della giornata che l'emittente dedica ai 50 anni dallo storico Scudetto della compagina sarda. "Dovremo essere bravi a creare un calcio più equo, sono contrario ad esempio a tenere il mercato aperto mentre si gioca. Sarebbe una follia", aggiunge. Per il patron del Cagliari "si dovrebbe ragionare su un sistema di salary cap a livello europeo, sul modello della NBA. Ci sarebbe una competizione più interessante, che andrebbe a valle anche sui tornei nazionali. Un meccanismo che deve partire dalla Uefa, dall'Eca e poi a cascata dalle federazioni nazionali". Inoltre secondo Giulini "sarebbe auspicabile aumentare la percentuale di diritti tv in parti comuni, almeno al 50%". "In una economia post bellica sarebbe l'unico modo per non allontanare troppo la forbice fra i grandi club e quelli in difficoltà. Questo creerebbe meno interesse verso il mondo del calcio", conclude.