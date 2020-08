Calciomercato, Cavani rifiuta la Juventus a causa del Napoli

Dopo l'inaspettato rifiuto del Benfica, Edinson Cavani è diventato la suggestione di mercato di diversi club in Italia, con una fetta di interesse che a quanto pare spetta anche a Lazio, Inter e Roma. Sky Sport riporta che in realtà a farsi avanti per l'ormai ex Paris Saint Germain sia stata la Juventus, che aveva anche avviato i contatti: un interessamento rispedito al mittente da Cavani stesso in rispetto al proprio passato al Napoli. Un affetto per la città partenopea che anche a distanza di anni gioca un ruolo importante.

