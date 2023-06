Calciomercato | Chiesa come Romero, commissione alle stelle. Ma Ramadani...

Il procuratore smentisce la richiesta altissima fatta alla Juve per il rinnovo di Chiesa, ma il fatto ricorda quanto accaduto con Romero...

CALCIOMERCATO - Fali Ramadani è ancora protagonista del calciomercato. Il procuratore è finito al centro delle voci di questi giorni per la situazione legata a Federico Chiesa. il calciatore, rientrato dopo un lungo infortunio, è una della stelle della Juventus da cui il club vorrebbe ripartire. Su di lui, però, ci sono tanti rumors di sondaggi e apprezzamenti da squadre della Premier League. Liverpool, Newcastle e Aston Villa lo hanno messo nel mirino e hanno iniziato a muovere i primi passi per lui. I piemontesi non vorrebbero farsi prendere alla sprovvista e avrebbero già mosso i primi passi per il rinnovo del contratto del calciatore, in scadenza nel 2025. A frenare la cosa, però, sarebbe stata la richiesta di 8 milioni di commissioni avanzata dal manager del calciatore. Una voce insistente circolata in questi giorni a cui, però, il manager ha voluto mettere un freno così come quelle dei presunti cori anti Juve cantati dal suo assistito durante il matrimonio di Bastoni.

Calciomercato Juventus, la nota di Ramadani.

Il procuratore ha inviato una nota a TMW scrivendo: "In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico Chiesa, Fali Ramadani, agente del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC. Chiarisce inoltre che il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni". Una smentita ufficiale, ma il procuratore in questo 2023 è stato protagonista anche del mancato rinnovo di Luka Romero con la Lazio. Il motivo? Non tanto le qualità del calciatore argentino, ma in cinque milioni di commissioni richiesti e ritenuti eccessivi dalle aquile. Ora il giocatore è vicino al Milan e si parla di una cifra molto più bassa chiesta per far andare in porto l'operazione.