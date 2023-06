Calciomercato Lazio | Romero verso il Milan con lo sconto: il retroscena

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Luka Romero è pronto a lasciare la Lazio. Il talento argentino, dopo due anni in biancoceleste, non rinnoverà il suo contratto. L'ex Maiorca è cresciuto a Formello sotto le direttive di Sarri e forse avrebbe anche proseguito la sua avventura con l'aquila sul petto. A fare la differenza è stato il suo procuratore, quel Ramadani tanto vicino alla società quando è arrivato il tecnico, ma con cui i rapporti si sono raffreddati. I 5 milioni richiesti per il prolungamento dell'accordo sono stati considerati eccessivi da Lotito e così il calciatore dopo il 30 giugno sarà libero di accasarsi altrove.

Calciomercato Lazio, lo scontro per Romero

Alberto Dalla Palma, nel suo editoriale sulle pagine de Il Messaggero, sottolinea il rammarico per la scelta biancoceleste e spiega come la società in passato non si sia fatta problemi a spendere tanto per calciatori che poi hanno deluso come Raul Moro o Muriqi. Il giornalista lancia anche una preziosa indiscrezione che rivela come il Milan, società al momento in pole per assicurarsi Lukita, potrebbe ottenere il giocatore a molto meno dei cinque milioni richiesti alla Lazio. Quindi non più cinque milioni pagabili in due o tre rate, ma un forte sconto applicato per vestire Romero di rossonero. Non rimane che attendere per capire se il futuro dell'argentino sarà veramente a Milanello.