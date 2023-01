Calciomercato Genoa, Portanova al Bari: tifosi infuriati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra bufera si è abbattuta su Manolo Portanova. Il calciatore in forze al Genoa è a un passo dall'essere ceduto in prestito al Bari in queste ultime ore di mercato. Passaggio decisamente non apprezzato dai tifosi dei 'galletti' che non vogliono il calciatore nella loro squadra del cuore. Il motivo è ormai noto: Portanova è stato infatti condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo.

Una sentenza che non è ancora definitiva e che aveva portato anche il Genoa stesso a non sospendere il calciatore, salvo poi non convocarlo e spedirlo in tribuna dopo la rivolta dei tifosi.