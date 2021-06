Calciomercato, giovedì il via in Italia: ecco tutte le date europee

CALCIOMERCATO - Rumors e trattative sono all'ordine del giorno, ma in realtà il calciomercato estivo deve prendere ufficialmente il via. La sessione scatterà il 1 Luglio 2021 tornando alle origini dopo quanto accaduto lo scorso anno con la pandemia. Il gong finale sarà invece il 31 Agosto. Ai club, tuttavia, è stata data la possibilità di depositare i contratti dallo scorso 24 Maggio. Due mesi pieni e intensi per tutti i club che avranno modo di chiudere tutte le operazioni in entrata e in uscita.

LE DATE IN EUROPA - Per quanto riguarda il calciomercato estivo estero, le date per Francia, Germania e Spagna saranno uguali a quelle della Serie A, si parte il primo Luglio 2021 e si conclude il 31 Agosto 2021. Discorso diverso per la Premier League, in Inghilterra le date, infatti, saranno differenti. Se la chiusura è la stessa, i battenti sono stati aperti il 19 giugno. Per quanto riguarda il Portogallo stessa data di avvio, ma chiusura posticipata al 22 settembre. In Russia, invece, terminerà il 7 Settembre mentre in Turchia 24 ore più tardi.