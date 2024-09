Calciomercato Juve, un ex obiettivo della Lazio verso il Brasile: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arthur sempre più vicino all'addio alla Juventus. Dopo i vari interessamenti di quest'estate, su tutti Napoli e Fiorentina, il centrocampista ha scelto di rimanere a Torino, ma la sua avventura bianconera rischia di finire a breve. Come riporta il Corriere dello Sport, si fa sempre più largo l'ipotesi di un possibile ritorno in Brasile. I nuovi arrivi a centrocampo di Douglas Luiz, Thuram e Koopmeiners chiudono di fatto lo spazio per il regista, accostato in più occasione anche alla Lazio e che dunque resta così in uscita. Il Gremio lo riprenderebbe volentieri, ma è nel mirino anche di società con maggiori potenzialità come Flamengo, Palmeiras e Corinthians.