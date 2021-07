Calciomercato, l’Atalanta fa sul serio per Lovato: i dettagli

CALCIOMERCATO – Matteo Lovato, difensore classe 2000, è il gioiellino dell’Hellas. Il ragazzo ha disputato una buona stagione suscitando così l’interesse di alcune grandi squadre italiane come Lazio, Napoli e Atalanta. I biancocelesti hanno provato a sondare il terreno, ma la trattativa non è nata per le richieste dei veneti e i contatti sembrano essersi allentanti. Come riporta L’Arena, forte invece è l’interesse dell’Atalanta che sembra aver accelerato per il difensore. Nell’operazione dovrebbero entrare anche i cartellini di Alessio Piccoli e Alessandro Cortinovis. Sulle formule si sta ancora discutendo, al momento c'è ancora distanza: la Dea offre 12 milioni, ma l’Hellas ne vorrebbe almeno 18. La partita si giocherà su parte fissa e contropartite, con la valutazione dei due calciatori orobici a fare la differenza. Le parti si riaggiorneranno con l'intenzione di chiudere l'operazione.