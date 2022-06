Calciomercato, l'Inter rilancia per Lukaku: l'offerta avanzata al Chelsea

TUTTOmercatoWEB.com

Romelu Lukaku verso il ritorno all'Inter. Un addio da 115 milioni di euro potrebbe trasformarsi in un vero e proprio saluto al Chelsea per tornare nel club meneghino. Le parti sono a lavoro, si discute su cifre e formula. L'Inter sta cercando di limare le distanze con i Blues. Nelle scorse ore i nerazzurri hanno presentato al club inglese una controfferta rispetto ai 10 milioni di euro chiesti per il prestito oneroso. Come riporta Sky Sport, l'ultima proposta dell'Inter è di 7 milioni di euro più bonus, ieri erano fermi a 5 più 2,5 di bonus. Da Milano filtra ottimismo nel chiudere la trattativa in tempi breve e riportare Romelu Lukaku alla corte di Simone Inzaghi.