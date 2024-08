Calciomercato | La Fiorentina molla Folorunsho: fatta per due centrocampisti

TUTTOmercatoWEB.com

La Fiorentina si chiama fuori dalla corsa a Michael Folorunsho. Nelle ultime ore di mercato, il club toscano ha chiuso altri due colpi a centrocampo. E' fatta per l'arrivo di Danilo Cataldi dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto e quello di Edoardo Bove dalla Roma con la stessa formula. Strada spianata per la Lazio per quanto riguarda l'ex Verona di proprietà del Napoli. La società capitolina proverà l'affondo decisivo last minute.