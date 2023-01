Calciomercato, la Fiorentina si rinforza in attacco in vista della Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Fiorentina si rinforza in vista della partita contro la Lazio di domenica prossima. I viola in queste ore hanno accolto nel capoluogo toscano l'ala croata Josip Brekalo. Il classe 1998 si trasferisce a titolo definitivo dal Wolfsburg, squadra in cui ha militato in questa stagione e con cui aveva il contratto in scadenza a giugno 2023. Per lui si tratta di un ritorno in Italia dopo aver vestito nella passata stagione la maglia del Torino in prestito. Nella giornata di domani svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club e potrebbe già strappare una convocazione per la sfida di domenica contro la squadra di Maurizio Sarri.