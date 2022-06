Calciomercato Lazio, ag. Alia: "Andrà in ritiro, poi decideremo il suo futuro"

Alia farà ritorno a Roma, insieme agli altri prestiti. Il portiere partirà per Auronzo e poi, come spiega l'agente, deciderà cosa fare...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il 1 Luglio molti giocatori faranno ritorno dai prestiti e tra questi c'è anche Marco Alia. Il portiere classe 2000 ha passato questa stagione in prestito al Monterosi in Serie C e, dopo un inizio difficile, con l'arrivo sulla panchina di Menichini (ex tecnico della Lazio Primavera, ndr) ne è diventato il titolare. Una stagione importante per Alia che si è rivelato tra i più decisivi nell'importante cammino del club laziale e che gli ha permesso di mettersi in mostra. A confermarlo è stato Alessandro Buccieri, agente del portiere, intervenuto ai microfoni di CalcioToday.it:

"Marco partirà con la Lazio in ritiro, poi decideremo il suo futuro: piace a diverse squadre di Serie C visto il buon campionato con il Monterosi. Serie B? Qualche club di lo sta monitorando, però è più probabile un suo approdo in una squadra di C che punta ad un campionato di vertice”.