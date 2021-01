Calciomercato Lazio, Ali Koç (pres. Fenerbahce): "Muriqi? Non c'è nulla, ma se lui volesse..."

Sta deludendo, inutile nascondersi. Vedat Muriqi è ancora a secco, zero gol e prestazioni mai convincenti. È pur vero che il centravanti kosovaro sconta covid e due infortuni muscolari, una preparazione praticamente nulla e anche la mancanza di continuità. La Lazio, comunque, da Tare a Inzaghi, non hanno mai messo Muriqi sul banco degli imputati, la linea di condotta è chiara: aspettare un giocatore pagato quasi 20 milioni di euro e cercare di metterlo in condizione di esprimersi senza troppe pressioni. Già contro il Parma, in Coppa Italia, Vedat potrebbe avere l'occasione di giocare dal primo minuto e guadagnare minutaggio, magari puntando a un gol che potrebbe sbloccarlo anche psicologicamente. Dalla Turchia intanto continuano le voci di mercato, rumors che vogliono il gigante di Prizren pronto a tornare a Istanbul sponda Fenerbahce. Il presidente del club gialloblu, Ali Koç, ha voluto però smorzare queste voci e ai media turchi ha detto: "Non mi risulta che il nostro allenatore o il nostro direttore sportivo abbiano fatto nulla per riprendere Muriqi, non so nulla di un suo possibile ritorno. Come tifoso di Vedat, spero che possa mostrare le sue qualità ed essere felice alla Lazio". La chiosa del patron del Fenerbahce, però, ha pure alimentato le speranze di quei tifosi che sognano un clamoroso ritorno di Muriqi sul Bosforo: "Certo, se poi Vedat volesse tornare in Turchia allora noi saremmo i primi corteggiatori...". Al momento, però, ogni ipotesi di questo tipo viene smentita. Muriqi soffre la situazione, sente di dover dare di più, ma non ha alcuna intenzione di mollare e lasciare la Lazio. Così come la Lazio spera che l'investimento fatto in estate possa cominciare a dare i suoi frutti.