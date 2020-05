Calciomercato Lazio, altra pretendente per Hagi: spunta il Ludogorets

Al momento il calcio europeo è con il fiato sospeso, in attesa di scoprire quando riprenderanno gran parte dei campionati nazionali. Il calciomercato però non dorme mai e parecchie squadre hanno iniziato a programmare la prossima sessione. La Lazio ha già individuato alcune piste da seguire e tra queste c'è Ianis Hagi, attaccante di proprietà del Genk in prestito ai Rangers Glasgow. Il club scozzese ha il diritto di riscatto fissato a poco meno di 5 milioni, anche se l'entourage del calciatore preferirebbe un ritorno in Belgio, per potersi liberare a una cifra più accessibile.

ALTRA PRETENDENTE DALLA BULGARIA - La Lazio ha fatto più di un pensiero su Hagi, anche se un riscatto da parte dei Rangers farebbe schizzare il prezzo intorno ai 15 milioni. Troppi al momento per il classe '98. Il ritorno al Genk invece favorirebbe le pretendenti, tra le quali si è aggiunta una squadra dalla Bulgaria. Secondo quanto riportato da Sport.ro il Ludogorets Razgrad sarebbe pronto a mettere sul piatto 4-5 milioni di euro per il cartellino e offrire 500mila euro a stagione, con ingaggio a salire, al romeno. Sicuramente il richiamo del campionato bulgaro non è lontanamente paragonabile alla Serie A o agli altri top campionati europei, eppure il Ludogorets ci proverebbe, con un'offerta record per le possibilità della Parva Liga.