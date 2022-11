Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Doig: ci prova una rivale

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DOMANI LA RIPRESA: SARRI PROGRAMMA LA PREPARAZIONE FORMELLO - Ci si rivede domani. I giorni di riposo volgono al termine, tra 24 ore la Lazio si ritroverà a Formello per iniziare la preparazione atletica invernale. Un mese di lavoro per farsi trovare pronta a gennaio quando ripartiranno gli impegni ufficiali. Sarri,... FORMELLO - Ci si rivede domani. I giorni di riposo volgono al termine, tra 24 ore la Lazio si ritroverà a Formello per iniziare la preparazione atletica invernale. Un mese di lavoro per farsi trovare pronta a gennaio quando ripartiranno gli impegni ufficiali. Sarri,... WEBTV STADIO FLAMINIO, L'ASS. ONORATO AVVISA LOTITO: "DEVE CONSEGNARE IL PROGETTO ENTRO..." Lotito vuole regalare ai tifosi della Lazio un nuovo stadio, trasformando il Flaminio nella loro nuova casa. Il presidente biancoceleste, che ora ha il compito di consegnare il progetto al Comune, sta combattendo con tutte le problematiche burocratiche e territoriali. A... Lotito vuole regalare ai tifosi della Lazio un nuovo stadio, trasformando il Flaminio nella loro nuova casa. Il presidente biancoceleste, che ora ha il compito di consegnare il progetto al Comune, sta combattendo con tutte le problematiche burocratiche e territoriali. A... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO UN ATTACCANTE: SI TRATTA DI UN DÉJÀ-VU Un nome accostato più volte negli anni torna in auge come possibile vice Immobile. Una soluzione low cost visti anche i paletti... Un nome accostato più volte negli anni torna in auge come possibile vice Immobile. Una soluzione low cost visti anche i paletti...