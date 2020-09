Calciomercato Lazio, Bastos in uscita: si fa avanti l'Al-Shabab

Bastos non rimarrà alla Lazio. L'intenzione della società è quella di cedere l'angolano che non rinnova con i biancocelesti ed è in scadenza tra nove mesi. Bastos è corteggiato dall'Istanbul Basaksehir, la trattativa tra i due club va avanti da almeno un mese, ma non c'è ancora l'accordo definitivo. La Lazio vuole almeno 3,5 milioni per il cartellino del centrale, cifra a cui i turchi non sono arrivati. Nelle ultime ore, però, s'è fatto avanti l'Al-Shabab, club di Riyad, che vorrrebbe regalarsi un rinforzo in difesa. Contatti in corso in queste ore, come riporta Manuele Baiocchini, e speranza di arrivare a una cessione che libererebbe il posto a un nuovo acquisto.