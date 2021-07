Calciomercato Lazio, Baxevanos in Romania: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Nikolaos Baxevanos riparte dalla Romania. Il difensore greco è stato presentato dallo Chindia Targoviste nei giorni scorsi alla stampa come componente della rosa del club che gioca in Liga1. L'ex Panionios nello scorso campionato ha giocato con la maglia della Politehnica Iași e quindi continua la sua esperienza in Romania in un'altra squadra. Il Chindia ha esordito con una sconfitta contro il Rapid Bucarest, ma l'ex Primavera biancoceleste non era nemmeno in panchina. Si attende il comunicato ufficiale per capire la formula con cui il giocatore si è trasferito in Muntenia, visto che il contratto con il club capitolino scade nel 2022.

Scritto il 18/7/2021