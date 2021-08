Calciomercato Lazio, Becali (ag. Mihaila): "Tare l'ha cercato, ma il Parma..."

Un interesse che sembra destinato a rimanere tale. La Lazio ha sondato il terreno per Valentin Mihaila, ma ha trovato di fronte a sé un muro. La notizia la offre ai media romeni l'agente dell'ala del Parma, Giovanni Becali, che spiega come i biancocelesti si siano mossi per capire la fattibilità dell'operazione, scontrandosi però con la valutazione fatta da Kyle Krause: "Sì, posso confermarlo, la Lazio sarebbe stata disposta a prendere Mihaila in prestito con diritto di riscatto. Ma il presidente del Parma ci ha fatto sapere che si siede a trattare solo per offerte da oltre 20 milioni di euro", ha spiegato Becali a TV Telekom Sport. Una cifra super per un ragazzo che s'è appena affacciato alla Serie A, collezionando 16 presenze e tre gol in campionato. Soprattutto per questo, la Lazio sembra ormai orientata su altri obiettivi...