Calciomercato Lazio, Casasola al passo d'addio: Crotone vicino

Tiago Casasola è pronto a lasciare Formello e approdare al Crotone. La trattativa tra il club calabrese e la Lazio è in fase avanzata, si tratta sulla base di un prestito per i prossimi sei mesi, con la promessa di arrivare poi a una soluzione definitiva in caso di promozione dei rossoblu. Casasola ha già dato il suo placet all’operazione e ha l’accordo con il Crotone che in questo momento ha superato Cremonese, Cosenza ed Empoli che nelle scorse settimane s’erano approcciate al calciatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, Casasola è pronto quindi a lasciare la Lazio dopo sei mesi e zero presenze. L’argentino non ha mai convinto Inzaghi e per lui sta per cominciare una nuova avventura in Serie B.