Calciomercato Lazio: Cosenza in pole per Casasola, ma...

CALCIOMERCATO LAZIO - Giorni importanti per il futuro di Tiago Casasola che dovrebbe lasciare la Lazio durante il mercato invernale. L'avventura in biancoceleste non è mai decollata e l'argentino vuole rilanciarsi. Su di lui c'è il forte interesse del Cosenza che sembrava aver messo le mani sul ragazzo di Buenos Aires. L'operazione, per cui si aspettava solo la definitiva fumata bianca, non è ancora stata conclusa e così qualche club sta provando a inserirsi nella trattativa. Cremonese, Crotone e Frosinone, infatti, avrebbero fatto più di un pensierino sull'ex Salernitana e potrebbero tentare il sorpasso. I prossimi giorni saranno decisivi, quale sarà il futuro di Casasola?

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, CONTROLLI IN PAIDEIA PER STRAKOSHA

TORNA ALLA HOMEPAGE