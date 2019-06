Calciomercato Lazio, da Caicedo a Wallace: il punto sugli affari in uscita

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è al lavoro per costruire la squadra del futuro. Tanti sono ancora i punti di domanda legati soprattutto a Milinkovic Savic e Luis Alberto. Entrambi non sono in discussione da un punto di vista tecnico, ma nel caso in cui dovessero arrivare delle super offerte (rispettivamente 100 e 40 milioni, ndr) entrambi potrebbero salutare la Capitale. Per il resto, sono tanti i giocatori della rosa ancora in bilico che stanno decidendo il proprio futuro. Partiamo da Bruno Jordao e Pedro Neto che sono sempre più vicini al Benfica. Dopo due anni sulle rive del Tevere, i due giovani dovrebbero tornare in Portogallo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro che permetterebbe al club biancoceleste di realizzare anche una piccola plusvalenza. Jorge Mendes, agente dei due, sta trovando una soluzione anche a Wallace diviso tra il ritorno in Brasile e i sondaggi ricevuti da Francia, Germania e Inghilterra. Resta in bilico Felipe Caicedo che, con il contratto in scadenza nel 2020, ha chiesto un ingaggio vicino ai 3 milioni per rinnovare. Difficile arrivi la fumata bianca con l'attaccante, che Inzaghi vorrebbe trattenere, attirato dalle offerte provenienti da Cina, Emirati Arabi e Galatasaray. La Lazio chiede dai 6 agli 8 milioni e non intende fare sconti. Potrebbe tornare al Salisburgo in prestito, invece, Valon Berisha. Il kosovaro ha subito troppi infortuni nella sua prima stagione nella Capitale, ma Tare crede molto in lui e non è escluso che possa rimanere in biancoceleste sperando che possa fiorire al secondo anno con l'aquila sul petto come accaduto per esempio a Luis Alberto. Dovrebbe salutare Milan Badelj dopo appena un anno. Con Inzaghi non c'è mai stato troppo feeling e per la Lazio la sua cessione porterebbe un'importante plusvalenza ( è arrivato a 0, partirà per circa 8 milioni, ndr). Sul croato ci sono Bordeux, Zenit e Fiorentina. Durmisi piace al Marsiglia, mentre su Patric si è mosso il Cagliari. Da capire il futuro di Radu, mentre alla fine dovrebbe restare Bastos. Lukaku e Marusic saranno valutati, con il belga che fisicamente non garantisce continuità mentre il montenegrino dovrebbe scalare ad alternativa sulla corsia di destra. Incerto anche il futuro di Danilo Cataldi, anche lui col contratto in scadenza nel 2020, potrebbe rinnovare come entrare in qualche operazione di mercato (magari con la Spal per Lazzari e/o Petagna, ndr). Dovrebbe restare alla Spal, invece, Alessandro Murgia. Da capire la formula se sarà ancora temporanea o definitiva. Andranno poi valutati i giovani e non (circa venti calciatori, ndr) di rientro dai prestiti in giro per l'Italia e l'Europa. Sarà un'estate lunghissima e ricchissima di lavoro dalle parti di Formello

