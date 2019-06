Calciomercato Lazio, trattativa per Vavro: la richiesta del Copenaghen

Denis Vavro è uno dei nomi seguiti dal ds Tare per la difesa della Lazio. Il gigante slovacco (alto 1,93) classe '96 del Copenaghen potrebbe essere un ottimo innesto per Inzaghi, sia da centrale-destro in una difesa a 3, che da centrale insieme ad Acerbi in una difesa a 4. Su di lui oltre ai biancocelesti va registrata anche la concorrenza di Sampdoria, Atalanta e Roma.

LA RICHIESTA DEL COPENAGHEN - In Danimarca considerano la Lazio la più accreditata per accaparrarsi Vavro. Addirittura la stampa parla di una prima offerta dei biancocelesti rifiutata dal Copenaghen di 75 milioni di corone danesi, che corrispondono a poco più di 10 milioni di euro. La richiesta sarebbe di 90 milioni di corone, ossia poco più di 12 milioni di euro. Si tratta, con una base di partenza su cui il ds Tare può fare forza: Vavro ambisce al salto di qualità e vuole sbarcare in Italia.

