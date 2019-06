Calciomercato Lazio, Berisha verso il ritorno al Salisburgo: ipotesi prestito

Dopo una stagione complicata e falcidiata dagli infortuni, Valon Berisha sarebbe pronto a lasciare la Lazio. Il centrocampista kosovaro, non è mai riuscito a trovare la continuità che si sperava, non ripetendo le grandi stagioni di Salisburgo e collezionando solamente 508 minuti. Ecco perché, stando a quanto riporta Il Tempo, Berisha dovrebbe tornare proprio al club austriaco. Prestito secco di un anno la formula che lo riporterebbe a "casa". Col Salisburgo Berisha avrebbe la possibilità di giocare la fase a gironi della Champions. Potrebbe essere l'occasione per rivitalizzarlo dopo un anno sfortunato. Ma prima di tutto servirà il benestare della Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO, UN PARTICOLARE AIUTO NELL'AFFARE JONY

CALCIOMERCATO LAZIO, PRONTA LA PRIMA OFFERTA PER VAVRO

TORNA ALLA HOME PAGE