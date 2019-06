Calciomercato Lazio, strategia per Vavro: pronta la prima offerta

La Lazio ha individuato il centrale per rinforzare la difesa a disposizione di Inzaghi. È Denis Vavro, slovacco classe '96 del Copenaghen, su cui c'è già la concorrenza soprattutto dell'Atalanta. Secondo la rassegna stampa di Radiosei i biancocelesti hanno preparato un'offerta da 10 milioni per mettere le mani sul primo rinforzo del pacchetto arretrato. Nei prossimi giorni il ds Tare proverà a chiudere anche perchè la concorrenza è importante.

SOGNA LA SERIE A - Vavro considera chiusa la sua esperienza nel campionato danese e vuole un salto di qualità. Ha offerte anche in Bundesliga, ma sogna la Serie A per raggiunere il suo compagno di Nazionale Milan Skriniar. La Lazio deve duellare con Atalanta, Sampdoria e Roma, ma è convinta di spuntarla. Vavro con Acerbi formerebbe una difesa di highlander: come il Leone, lo slovacco nell'ultimo campionato ha saltato una sola partita, mostrando una continuità incredibile.

ROCCIA SIA A 3 CHE A 4 - Nella difesa a 3 di Inzaghi Vavro si sistemerebbe sul centro-destra, ma potrebbe anche far coppia con Acerbi in una linea a 4. Con la Slovacchia gioca nei 4 insieme a Skriniar, sempre sul centro-destra. È alto 1,93 e abbina anche una buona velocità oltre che un grande temperamento. Ha un buon piede per far partire l'azione da dietro, tanto da essere anche un rigorista. Il punto di forza è il colpo di testa che sfrutta in fase difensiva e in quella offensiva. Insomma un ottimo profilo.

