Europei Under 21, in ballo semifinale e Tokyo 2020: l'Italia passa se...

La sconfitta dell'Italia contro la Polonia complica e non poco il cammino negli Europei Under 21. Con una vittoria la squadra di Di Biagio avrebbe già staccato il pass per la semifinale e per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (le prime quattro vanno alle Olimpiadi) e invece è arrivato un passo falso. Il format del torneo, che qualifica le prime tre dei gironi e la migliore seconda, impone ora dei calcoli anche abbastanza complicati in vista della terza e ultima giornata.

ITALIA PRIMA - Per assicurarsi la qualificazione l'Italia innanzitutto deve battere il Belgio, già eliminato, nella terza giornata in programma sabato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Poi deve augurarsi che la Spagna vinca con uno o due gol di scarto contro la Polonia, con le due squadre e l'Italia che chiuderebbero a quota 6. A quel punto il regolamento prevede il calcolo della classifica avulsa, e con la parità dei punti negli scontri diretti si valuta la differenza reti. L'Italia sarebbe prima con +1, poi la Polonia a 0 e la Spagna a -1 (se gli iberici si impongono con un gol di scarto) oppure la Spagna a 0 e la Polonia a -1 (se gli iberici si impongono con due gol di scarto).

ITALIA SECONDA - Nel caso in cui la Polonia facesse punti o la Spagna vincesse con tre o più gol di scarto, il primo posto per l'Italia sarebbe irraggiungibile. Rimarrebbe la possibilità di chiudere come miglior seconda. Servirebbe una vittoria contro il Belgio, possibilmente anche larga per aumentare la differenza reti generale. Non si può quantificare però il numero, perchè entrerebbero in gioco tante variabili legate ai risultati degli altri due gironi. Inoltre la terza giornata non è in contemporanea per tutti i gruppi, quindi le altre pretendenti al posto di migliore seconda giocherebbero conoscendo il risultato dell'Italia (la prima a scendere in campo). Non resta che vincere contro il Belgio e sperare.

CALCIOMERCATO LAZIO, CONCORRENZA PER LAZZARI

CALCIOMERCATO LAZIO, IL SASSUOLO SI MUOVE PER FARES

TORNA ALLA HOME PAGE