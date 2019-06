Calciomercato Lazio, Fares piace al Torino. Ma il Sassuolo fa sul serio...

Caccia agli esterni, non solo in casa Lazio. Mohamed Fares, uno degli obiettivi di calciomercato per la fascia sinistra, piace anche al Torino di Cairo. Un interesse, quello granata, che però non si è ancora trasformato in un'offerta alla Spal. Al momento, è il Sassuolo il club che fa più sul serio per il laterale mancino: i neroverdi, secondo quando riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbero infatti già presentato una proposta ufficiale alla società spallina. Cresce la concorrenza per il francese naturalizzato algerino.

Pubblicato il 20-6 alle 00.08