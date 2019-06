Calciomercato Lazio, Jony si avvicina: gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è sempre più vicina a chiudere la trattativa per Jony. L'inserimento del Valencia non ha cambiato le sorti di un affare ben indirizzato. Il calciatore dovrebbe vestire la maglia con l'aquila sul petto. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, al Malaga dovrebbero andare circa due milioni di euro e il calciatore è atteso nella Capitale. L'esterno dovrebbe aver già sostenuto le prime visite mediche di rito. La mancata promozione nella massima serie del Malaga ha facilitato l'operazione. Ricordiamo che Jony ha un contratto in scadenza nel 2020, ma nell'accordo è specificato che, in caso di mancata permanenza del club andaluso nella massima serie, il calciatore è libero di trasferirsi in prestito ad una squadra di Serie A. In caso di trasferimento all'estero, il club può esercitare un diritto di acquisto versando due milioni di euro al Malaga mentre, se fosse rimasto in Spagna, qualsiasi formazione avrebbe potuto prelevarlo a zero. Gli andalusi spingono affinché il giocatore sposi la causa biancoceleste e le parti sono sempre più vicine.

