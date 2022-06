Calciomercato Lazio, dal Portogallo: "Offerta del Besiktas per Cabral..."

La Lazio deve decidersi su Cabral, a breve scadrà il prestito e sul giocatore ci sono altri club, tra cui il Besiktas che ha formulato la prima offerta...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra gli argomenti di discussione in casa Lazo c'è anche Jovane Cabral, il suo futuro è un punto interrogativo che non dipende solo dalla società biancoceleste. L'attaccante è in attesa di novità sul suo futuro, il suo contratto con lo Sporting scadrà nel 2023 e il prestito con la Lazio, che non ha pagato il riscatto fissato a 8 milioni di euro, scade il 30 Giugno. I biancocelesti vorrebbero trattenerlo per un altro anno in prestito, ma il giocatore e lo Sporting dovrebbero rinnovare e al momento non ne hanno l'intenzione.

Intanto, secondo quanto riporta A Bola, si sarebbe fatto avanti anche il Besiktas, il club turco che si era interessato nei giorni passati, avrebbe avanzato un'offerta da 2,5 milioni di euro, rispedita al mittente dallo Sporting che ne chiede almeno il doppio. In questi giorni sarebbe, però, diminuita anche la concorrenza poiché il Marsiglia, prima fortemente interessato, avrebbe virato su altre occasioni di mercato. La Lazio continua la sua riflessione, al momento è impegnata su altri ruoli, ma aspettando troppo Cabral richia di sfuggire di mano.