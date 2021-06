Calciomercato Lazio, dall'Argentina: "Angileri vuole i biancocelesti"

Un nome che ritorna, una candidatura che dall'Argentina rilanciano. Tanti i terzini sinistri accostati alla Lazio: da Nuno Tavares ad Alex Grimaldo, da Hysaj a Fabrizio Angileri, esterno mancino di proprietà del River Plate. Secondo quanto riporta TNT Sport Argentina, infatti, Angileri avrebbe compiuto la propria scelta, comunicando al club di voler lasciare Buenos Aires e approdare in biancoceleste. Un'offerta della Lazio, infatti, sarebbe in arrivo sul tavolo della dirigenza dei Millonarios. Angileri viene valutato circa cinque milioni di euro. È un classe '94 e in carriera ha messo insieme 51 presenze e quattro gol con la maglia del River. In Argentina sono convinti che la Lazio sia vicina al giocatore e abbia battuto la concorrenza del Valencia. Da capire se la pista si rivelerà concreta o meno.