Calciomercato Lazio, dall'Olanda: "Muriqi saltato, il Bruges guarda in Austria"

CALCIOMERCATO LAZIO - La pista Bruges è sempre più difficile per Muriqi. Il kosovaro, che era volato in Belgio per svolgere le visite mediche, è tornato a sospesa nella Capitale dopo che il club belga aveva provato a modificare la formula del trasferimento. L'attaccante ha svolto e superato i controlli con la Lazio e resta sempre il primo nome sulla lisa delle uscite. Come riportato dai media olandesi, in particolare voetbalnieuws.be, il Bruges ha completamente lasciato andare Vedat. Il prossimo obiettivo gioca in Austria. Si tratta del giovane 19enne Rasmus Höjlund, danese che ha fatto molto bene la passata stagione allo Sturm Graz. Sfumato, dunque, Muriqi che adesso dovrà cercare un'altra soluzione. In pole c'è sempre il Maiorca.