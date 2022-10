Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Luis Alberto eterno obiettivo del Siviglia. E ora Monchi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Conclusa la sfida della Lazio contro la Salernitana, che ha visto il ritorno in campo di Luis Alberto dal 1', è rimbalzata l'ennesima voce di mercato che coinvolge il "Mago". Ancora una volta dalla Spagna, e in particolare dal portale Fichajes.net, e ancora una volta col Siviglia protagonista. Gli andalusi continuano a considerarlo tra i propri obiettivi e, in estate, secondo i media iberici, potrebbe arrivare il trasferimento. Il direttore sportivo Monchi, anche in virtù del via libera da parte di Sampaoli, avrebbe inserito il ritorno a "casa" di Luis Alberto tra le priorità del club. E in vista delle prossime sessioni di mercato, è intenzionato a spingere il piede sull'acceleratore.

TORNA ALLA HOMEPAGE