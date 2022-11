Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Un obiettivo dei biancocelesti dice addio al Mondiale"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Danimarca dovrà fare a meno di Thomas Delaney per il resto del Mondiale. Il centrocampista si è infortunato al ginocchio e, dopo gli esami svolti in giornata, dovrà rimanere fermo per almeno un mese. Una notizia che ha delle ripercussioni non solo per la nazionale di Hjulmand, ma anche per il Siviglia. Il club andaluso infatti è sempre più intenzionato a cedere il classe 1991, fuori dal progetto tecnico (solo 2 presenze da titolare in Liga quest'anno). Come sottolineato dal portale spagnolo "lacolinadenervion", vicino alla società, tra le squadre interessate al calciatore ci sarebbero Lazio e Copenaghen. Non è escluso quindi che la trattativa per Delaney possa coinvolgere Luis Alberto (stesso ruolo), da sempre intenzionato a chiudere la carriera nella sua Siviglia.