Calciomercato Lazio, Di Gennaro si avvicina al Renate: i dettagli

Davide Di Gennaro, centrocampista classe 1988 della Lazio, sembra vicino a un trasferimento in Serie C. Come riportato da Tuttomercatoweb, sul calciatore ci sarebbe il Renate, capolista del Girone A, pronto a prelevarlo per i prossimi sei mesi in prestito. Zero minuti giocati e fuori da tempo dal progetto tecnico biancoceleste, per Di Gennario potrebbero dunque aprirsi le porte della Serie C.

