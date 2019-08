Calciomercato Lazio, Dost vuole un campionato top ma l'ingaggio...

Sogna una punta Simone Inzaghi. Se la Lazio considera la rosa completa con la permanenza di Milinkovic il tecnico biancoceleste è convinto che, dopo gli arrivi di Lazzari e Jony sulle corsie esterne, possa far comodo un centravanti di peso da sfruttare sulle palle aeree. Caratteristiche che ben si sposano con il profilo di Bas Dost, 30enne dello Sporting Lisbona capocannoniere due anni fa nel campionato portoghese. L’olandese ex Wolfsburg è tra i nomi accostati alla Lazio e, secondo Record, vorrebbe lasciare Lisbona per confrontarsi con un campionato di prima fascia. A rendere improbabile l’operazione c’è tuttavia l’ingaggio del giocatore che allo Sporting percepisce uno stipendio da top player: 5,8 milioni di euro. Cifre assolutamente fuori portata per il club di Lotito, a maggior ragione per un elemento che a Roma non verrebbe a fare il titolare.

