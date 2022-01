Calciomercato Lazio, è fatta per Adekanye al Crotone: i dettagli

Mancano tre giorni alla fine del calciomercato e la Lazio è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri. Nelle ultime ora la società biancoceleste è alle prese con le uscite e tra chi sta per lasciare Roma c'è anche Bobby Adekanye in direzione Crotone. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione l'attaccante classe 1999 andrà in prestito nel club che milita in Serie B. Trattativa quindi chiusa, in attesa solo dell'ufficialità.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Pubblicato il 28/01 alle 21.15