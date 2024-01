Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Marcos Antonio al Flamengo? Le ultime"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Marcos Antonio si è trasferito in estate al Paok Salonicco, in Grecia, per cercare di rilanciarsi dopo un periodo complicato alla Lazio. Nei giorni scorsi, nonostante un avvio positivo, il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Flamengo, dopo essere arrivato in Grecia con la formula del prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro e il 15% sulla futura rivendita da garantire alla Lazio. Adesso però, da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato arrivano importanti novità. "Il Flamengo non ingaggerà Marcos Antonio - scrive Romano su Twitter - a gennaio perché la società biancoceleste non può interrompere il prestito al Paok. Niente di vero nelle ultime indiscrezioni. Molti club vogliono Marcos, ma per la finestra di mercato estiva, non per gennaio. Thiago Alcantara e Marcos Antonio non arriveranno al Flamengo. Viña, affare fatto".