Calciomercato Lazio | Schira: "Il Flamengo su un centrocampista biancoceleste"

In estate è arrivato il suo trasferimento al Paok Salonicco. Dopo un anno alla Lazio tra pochi alti e troppi bassi, Marcos Antonio si è trasferito in Grecia per cercare di ritrovarsi e rilanciare la sua carriera. Il suo inizio è stato, però, complicato. Un infortunio, accusato quando ancora era a Roma, lo ha costretto a restare in infermeria fino a dicembre, quando finalmente si è potuto mettere a disposizione del suo nuovo club. Sono 8 le presenze racimolate (solo 2 da titolare) e 2 i gol realizzati, pian piano sta conquistando la fiducia del tecnico e dell'ambiente ma, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il mercato di gennaio potrebbe mettere nuovamente in discussione il suo futuro. Il classe 2000, infatti, sarebbe finito nel mirino del Flamengo disposto a riportarlo in patria. Un obiettivo difficile e che dovrebbe coinvolgere non solo la Lazio, ma lo stesso Paok che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro, garantendo ai biancocelesti, tra l'altro, una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Se i brasiliani, dunque, vorranno assicurarsi il ragazzo dovranno prima convincere il club di Salonicco e poi i dirigenti capitolini con un'offerta che superi l'accordo già in vigore.