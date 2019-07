Calciomercato Lazio, Hinteregger torna all'Eintracht: domani le visite

CALCIOMERCATO LAZIO - Martin Hinteregger è pronto a tornare all’Eintracht Francoforte. Il difensore, che lo scorso anno aveva militato nelle aquile per sei mesi in prestito, svolgerà domani le visite mediche. L’Augsburg, società che ne detiene il cartellino, ha dato l’ok al giocatore per il trasferimento. Il giocatore, più volte accostato alla Lazio, dovrebbe costare circa 12 milioni di euro. Il giocatore era in rottura totale con il club e, a peggiorare la situazione, ci si era messo anche un video amatoriale del giocatore ubriaco. Adesso la fumata bianca per il suo ritorno all'Eintracht Francoforte.

