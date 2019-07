Lazio, dopo il Galles anche l'Indonesia: la maglia bandiera veste il Persikoba - FOTO

Non solo l'Holyhead Town Fc, a quanto pare la maglia bandiera - o maglia dei -9 che a dir si voglia - piace proprio a tutti. Già dagli anni '80 emblema dell'ultracentenaria storia della Lazio, la storica divisa continua a fare il giro del mondo: dopo aver praticamente stregato la squadra gallese dell'Holyhead Town Fc, che ha deciso di adottarla come divisa ufficiale, è sbarcata anche in Indonesia, dove da diversi anni le questioni di casa Lazio hanno molto seguito. A tal proposito, il Persikoba Batu City, squadra della terza lega indonesiana con sede nell'omonima città, ha voluto omaggiare la Lazio e la sua divisa simbolo, indossando l'aquila stilizzata (con le dovute modifiche per non renderla identica in tutto e per tutto) sulle proprie divise da gioco. Tutto questo a testimonianza dell'importanza accumulata negli anni e nel mondo dalla Lazio, i suoi colori e la sua storia.

