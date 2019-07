Lazio, domani la ripresa degli allenamenti: il programma

Tre giorni di riposo dopo le fatiche del ritiro di Auronzo, domani la Lazio è pronta a tornare in campo. Di nuovo tutti a Formello in attesa di ripartire per la seconda parte della preparazione estiva che si terrà in Germania. Mercoledì pomeriggio tutti agli ordini di Simone Inzaghi. Poi la partenza venerdì 2 agosto per l’Inghilterra, dove c’è da giocare l’amichevole contro il Bournemouth. Dal giorno dopo, dopo il match con il Paderborn, si apre ufficialmente il ritiro di Marienfeld.

