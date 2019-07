Lazio, situazione infermeria: ritorna Berisha, Marusic ai box

Si rivede Valon Berisha. Il centrocampista, dopo quasi tutta la passata stagione passata ai box, è fermo da aprile per un intervento al menisco. Ora però è di nuovo il suo momento: a partire da domani tornerà in gruppo e volerà con il resto della squadra a Marienfeld. In Germania non ci sarà invece Adam Marusic, alle prese con una distorsione con interessamento del legamento collaterale: potrebbe tornare a metà agosto. Chi invece non preoccupa più sono Lulic e Adekanye, assenti negli ultimi giorni di Auronzo rispettivamente per una botta e un affaticamento. Rientreranno a pieno regime anche Leiva, Strakosha, Proto e Durmisi.

CALCIOMERCATO LAZIO, YAZICI VERSO LA FRANCIA

CALCIOMERCATO LAZIO, SONDAGGIO PER GACINOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE