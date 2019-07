Hinteregger ubriaco e ripreso in un video: il difensore è in rottura con l'Augsburg

Martin Hinteregger vuole lasciare l’Augsburg. Ha voglia di tornare all’Eintracht (dove ha giocato negli ultimi sei mesi), oppure alla Lazio, che lo segue da tempo. Ma il club non fa sconti, vuole 15 milioni di euro per il suo cartellino. Una situazione particolare quella che sta vivendo il difensore. A testimonianza della sua insofferenza, è stato ripreso in piena notte mentre barcollava per la città ubriaco. Un comportamento sicuramente discutibile, ma che fotografa alla perfezione il momento. Da inizio ritiro, come riporta la Gazzetta dello Sport, si è reso protagonista di diversi atteggiamenti particolari. Un esempio? Si è presentato al ritiro dell’Augsburg con la borsa dell’Eintracht. E ancora, non ha posato per la foto di squadra. Vuole la cessione, la Lazio segue la situazione, anche se per ora non si registra nulla di concreto.

