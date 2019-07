Calciomercato Lazio, il Genoa pensa a Badelj: è l'alternativa a Biglia

Un laziale, e un ex Lazio. Per rinforzare la linea mediana, il Genoa sta puntando sull'usato biancoceleste. Il primo obiettivo dei rossoblu è Lucas Biglia. L'argentino è finito ai margini del Milan, non è più un titolare e dopo due stagioni deludenti potrebbe rilanciare la propria carriera in Liguria. Ma, se l'affare con il club di Preziosi non dovesse andare in porto, il piano B di Andreazzoli sarebbe proprio il laziale Milan Badelj. Come riporta l'edizione genovese di Repubblica, infatti, l'ex viola è gradito al tecnico toscano che necessita di un regista per la sua nuova creatura. Dal canto suo, il croato non ha mai escluso la permanenza a Roma: Simone Inzaghi sta provando a convincerlo, il suo futuro alla Lazio è ancora tutto da scrivere.

