Lazio, Adekanye non molla un giorno: l'olandese continua ad allenarsi - VD

Si è fermato negli ultimi giorni ad Auronzo. Un leggero affaticamento muscolare, nulla di grave, gli ha impedito di portare a termine la preparazione atletica. Ecco perché Adekanye ha scelto di non perdere tempo, continuando ad allenarsi anche nei tre giorni di riposo concessi da mister Inzaghi. L'ex Liverpool è carico, non vede l'ora di esordire tra i professionisti e di diventare importante per la Lazio nonostante la giovane età. Dietro Correa, è lui – insieme ad Andrè Anderson – la prima riserva come seconda punta. Bobby non vuole deludere le aspettative: per questo non ha mollato nemmeno per un secondo, superando lo stop patito nel Cadore senza troppi problemi. Di seguito, il post Instagram della Global Performance, un centro sportivo nel quale Adekanye ha effettuato diverse sedute d'allenamento in questi giorni.

