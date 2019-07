Derby, possibile anticipo: a breve la decisione definitiva

Il derby tra Lazio e Roma ha già una data, ed è vicinissima. Il sorteggio del calendario della Serie A ha sentenziato: domenica 1 settembre. Ma non è da escludere un anticipo all’ultimo giorno di agosto. Con la concomitanza di Juventus-Napoli, una sarà giocata di sabato e l’altra di domenica. È assai probabile che la decisione ricada sul derby della Capitale. Sceglie la tv: Sky probabilmente opterà per la sfida tra Sarri e Ancelotti, Dazn per il derby, che sarà dunque fissato per sabato 31 agosto. Le partite di Sky e Dazn per le prime due giornate, fino alla sosta prevista per il weekend dell'8 settembre, verranno definite il 1° agosto.

