Serie A, le quote per la qualificazione in Champions League: Lazio sfavorita

Poco meno di un mese. È quanto manca al via della prossima Serie A. Le squadre vanno completandosi – anche se il calciomercato è ancora lungo – e gli obiettivi, di conseguenza, delineandosi. Ecco perché alcuni siti di scommesse già provano ad azzardare qualche quota sia per quanto riguarda la vittoria del campionato italiano sia, per quanto concerne la Lazio più da vicino, in merito alla qualificazione alla prossima Champions League. Secondo Snai, tre club hanno già prenotato un posto fisso nell'Europa che conta per la stagione 2020/2021: la quotazione di Juventus (1.01), Napoli (1.15) e Inter (1.17), infatti, non lascia spazio a troppi dubbi per il portale. Il quarto posto sarà ancora una volta l'ultima casella disponibile per la quale le restanti pretendenti alla Champions dovranno lottare. In questo, la Lazio parte dietro tutte con una quota piuttosto alta (4.00). La favorita alla quarta piazza è il Milan (2.30), seguito dalla Roma (3.00) e dall'Atalanta (3.75). Non quotato, invece, il Torino.

SERIE A, QUANDO CONOSCEREMO ANTICIPI E POSTICIPI

LAZIO, KLOSE PARLA DEL SUO FUTURO

TORNA ALLA HOMEPAGE