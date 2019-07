Klose: "I giovani non hanno voglia di fare. Futuro? Dal prossimo anno..."

"I giovani di oggi giocano senza voglia". L'attacco arriva direttamente da Miroslav Klose. L'ex attaccante della Lazio, campione del mondo con la Germania nel 2016 e detentore del record di gol segnati nella fase finale di un Mondiale si è raccontato a Kicker. Il tedesco ha attaccato i calciatori giovani, accusati di essere svogliati rispetto a quelli del passato: “Ho molti contatti con ex professionisti che oggi sono allenatori o comunque nel calcio. Confermano che la generazione di oggi non ha più l'atteggiamento giusto, che era normale per noi". Il gigante di Opole ha anche parlato del proprio futuro. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Miro è stato prima collaboratore di Loew nella Germania e ora allena l'Under 17 del Bayern Monaco. Gli è stato chiesto se sogna un futuro da allenatore in prima squadra, ma lui non si è detto ancora pronto. Ecco le sue parole:"Futuro da allenatore? Per ora è ancora presto, devo ancora imparare molto, ma dalla prossima stagione potrei intraprendere questo percorso”.

